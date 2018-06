Обвиненный в домогательствах российский болельщик извинился за свой поступок

Российский болельщик, который поцеловал журналистку Deutsche Welle Жюльет Гонсалес Теран во время прямого эфира, извинился за свое поведение, сообщает «Советский спорт».

Инцидент произошел 14 июня. Журналистка в прямом включении из Москвы рассказывала на испанском языке о событиях на чемпионате мира — 2018. Во время эфира в кадре появился мужчина, который обнял репортера в области груди и поцеловал Теран в щеку, а затем крикнул: «Россия — чемпион» и удалился. Журналистка обвинила россиянина в сексуальных домогательствах. Руководство телеканала поддержало ее.

21 июня мужчина, назвавший себя Руслана, пришел в московский корпункт DW и по скайпу связался с Гонсалес Теран. Отмечается, что россиянин попросил прощения у журналистки за некорректное поведение.

«Я действовал легкомысленно и не подумал, что мой поступок смутит и шокирует вас… Я знаю, что ваша работа тяжела, и я надеюсь, что вы больше никогда не столкнетесь с подобным инцидентом в вашей карьере. Мне правда очень жаль», — заявил россиянин.

Жюльет Гонсалес Теран приняла его извинения.

Также мужчина объяснил, что на эти действия его подтолкнул спор.

«Я поспорил с другом, что смогу поцеловать в щечку репортера во время прямого эфира. Неподалеку я увидел репортера — это оказалась Жюльет. Я подождал, пока начнется прямой эфир, подбежал, поцеловал ее и быстро покинул кадр», — рассказал он.

Россиянин объяснил, что эта ситуация лишь недоразумение.

«Поднялась шумиха вокруг этого недоразумения, и неудачная шутка с поцелуем в щечку переросла в сексуальное домогательство», — заключил он.

Видео с российским болельщиком опубликовано в официальном аккаунте канала в твиттере.

