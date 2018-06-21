Сборная Франции обыграла команду Перу и вышла в плей-офф ЧМ-2018

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Сборная Франции одержала победу над командой Перу в матче группового этапа чемпионата мира — 2018, сообщает «Советский спорт».

Единственный гол в матче оформил нападающий Килиан Мбаппе, отличившийся на 34-й минуте.

Благодаря победе во втором матче подряд сборная Франции обеспечила себе выход в плей-офф мирового первенства. Сборная Перу лишилась шансов на выход в 1/8 финала.

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На втором месте в группе C расположилась команда Дании, на счету которой четыре очка, а сборная Австралии занимает третье место с одним баллом в запасе.

Чемпионат мира — 2018. Группа C. 2-й тур

Франция — Перу — 1:0

Голы: 1:0 – Мбаппе – 34