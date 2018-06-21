Сборная Франции обыграла команду Перу и вышла в плей-офф ЧМ-2018
Сборная Франции одержала победу над командой Перу в матче группового этапа чемпионата мира — 2018, сообщает «Советский спорт».
Единственный гол в матче оформил нападающий Килиан Мбаппе, отличившийся на 34-й минуте.
Благодаря победе во втором матче подряд сборная Франции обеспечила себе выход в плей-офф мирового первенства. Сборная Перу лишилась шансов на выход в 1/8 финала.
Реклама
На втором месте в группе C расположилась команда Дании, на счету которой четыре очка, а сборная Австралии занимает третье место с одним баллом в запасе.
Чемпионат мира — 2018. Группа C. 2-й тур
Франция — Перу — 1:0
Голы: 1:0 – Мбаппе – 34