Финские СМИ сообщили о пытающихся попасть в страну беженцах с паспортами болельщиков

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Пограничная служба Финляндии сообщила о беженцах с паспортами болельщиков чемпионата мира — 2018, которые пытаются получить убежище в стране.

«Мы провели собственный анализ предстоящего турнира и ожидали, что такие случаи будут происходить. Немного удивило, что случаев было так много сразу в начале чемпионата. Мы предполагали, что их будет больше к концу, когда страны станут вылетать из борьбы», — цитирует руководителя отдела оценки рисков Пограничной службы Марко Саарекса Yle.fi.

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В посольстве также заявили о том, что «видели сообщения финской прессы» о попытках жителей стран третьего мира проникнуть в страну через границу с Россией.

Ранее сообщалось, что власти Великобритании отказали более 1,2 тысячи британским болельщикам в праве отправиться в Россию на чемпионат мира — 2018.