Выход в плей-офф ЧМ обогатил сборную России на миллионы долларов

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Сборная России по футболу заработала $12 млн за выход в плей-офф домашнего чемпионата мира, сообщает «Чемпионат.com».

Отмечается, что такую сумму получат все национальные команды, которые преодолеют групповую стадию мундиаля. Международная федерация футбола (ФИФА) выплатит футболистам $8 млн за участие в первом туре чемпионата мира, а также $4 млн за выход в 1/8 финала.

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Из $12 млн только $4 млн будут разделены между футболистами, тренерами и персоналом, а оставшаяся сумма пойдет на покрытие расходов Российского футбольного союза (РФС) на подготовку сборной.

Ранее сообщалось, что схема выплат денежных поощрений игрокам сборной России во время чемпионата мира — 2018 не изменится.