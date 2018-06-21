Болельщик предсказал правильный счет в матчах сборной России еще до ЧМ-2018
Пользователь сетей предсказал счет, с которым сборная России обыграет команды Саудовской Аравии и Египта на чемпионате мира — 2018 за день до начала турнира. Об этом сообщает «Советский спорт».
«А представьте, что сборная России завтра выигрывает 5:0 Саудовскую Аравию, потом разделывается с Египтом 3:1, а затем вырывает на последних минутах победу у Уругвая!
Представили? Вы яркая и неординарная личность!», — написал в своем твиттере пользователь Jin Dagon 13 июня.
Ранее фанаты разных стран устроили флешмоб с флагами своих государств в фан-зоне в Санкт-Петербурге во время чемпионата мира по футболу.
А представьте, что сборная России завтра выигрывает 5-0 Саудовскую Аравию, потом разделывается с Египтом 3-1, а затем вырывает на последних минутах победу у Уругвая! Представили? Вы яркая и неординарная личность!— Jin Dagon (@jin_dagon) 13 июня 2018 г.