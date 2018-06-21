Болельщик предсказал правильный счет в матчах сборной России еще до ЧМ-2018

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Пользователь сетей предсказал счет, с которым сборная России обыграет команды Саудовской Аравии и Египта на чемпионате мира — 2018 за день до начала турнира. Об этом сообщает «Советский спорт».

«А представьте, что сборная России завтра выигрывает 5:0 Саудовскую Аравию, потом разделывается с Египтом 3:1, а затем вырывает на последних минутах победу у Уругвая!

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Представили? Вы яркая и неординарная личность!», — написал в своем твиттере пользователь Jin Dagon 13 июня.

Ранее фанаты разных стран устроили флешмоб с флагами своих государств в фан-зоне в Санкт-Петербурге во время чемпионата мира по футболу.