Журналист из Индии пожаловался на незнание россиянами английского языка

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Журналист индийского издания The New Indian Express Вишну Псарад пожаловался в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» на незнание россиянами английского языка во время чемпионата мира по футболу.

«Да, люди здесь действительно не говорят по-английски. Мы, журналисты, приехали сюда, чтобы писать не только о футболе, но и о стране и людях, которые тут живут. И действительно сложно это делать, потому что местные жители не владеют английским, а я не владею русским. Очень трудно найти контакт, и мне довольно проблематично узнать их мнение о разных вещах», — констатировал индиец.

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Также он подчеркнул, что в регионах очень сложно найти человека, владеющего иностранным языком.

«Конечно, в Москве некоторые люди разговаривают на английском, но в таких городах, как, например, Нижний Новгород выполнять свою работу становится чрезвычайно трудно», — добавил Псарад.

Ранее индийский журналист прокомментировал игру сборной России на ЧМ-2018.