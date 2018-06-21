Кудряшов прокомментировал уровень подготовки сборной Уругвая

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Российский защитник Федор Кудряшов высказал мнение об игре группового этапа чемпионата мира по футболу против Уругвая, передает ТАСС.

«Уругвайцы - самые серьезные соперники по группе, они доказали это в первых двух турах. Будет интересный матч. Сложно сказать, какой у них стиль, трудно отдать предпочтение атаке или обороне, у них есть прекрасные исполнители», — сказал Кудряшов.

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Также футболист заявил, что сборной России нужно выполнять то, что требует тренер и не забывать, что национальная команда играет дома при своих болельщиках.

Ранее Кудряшов обозначил планы сборной России на домашнем чемпионате мира по футболу — 2018.