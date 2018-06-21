Защитник сборной России Кудряшов: не строить планов выиграть ЧМ-2018 нельзя

Защитник Федор Кудряшов обозначил планы сборной России на домашнем чемпионате мира по футболу — 2018, передает ТАСС.

«Не строить планы на победу в турнире нельзя. Но сейчас мы готовимся конкретно к уругвайцам, а там посмотрим», — сказал Кудряшов.

Футболист также отметил, что команду не удивили собственные результаты после двух туров группового этапа.

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«Мы реально оцениваем свои силы и просто продолжаем дальше работать и выполнять тренерскую установку. В обороне действуем внимательно, никаких вопросов, по-моему, по защите возникать не должно, статистика говорит сама за себя», — добавил Кудряшов.

Национальная команда России досрочно обеспечила себе выход в плей-офф, обыграв Египет и Саудовскую Аравию.

Ранее сообщалось, что Индийский журналист прокомментировал игру сборной России на ЧМ-2018.