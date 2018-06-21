ФИФА потребовала объяснений участия марокканского игрока с травмой в матче ЧМ-2018

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Марокканский нападающий Нордин Абрамат вышел на поле через пять дней после получения сотрясения мозга, сообщает ТАСС.

Международная федерация футбола (ФИФА) потребовала объяснить участие игрока в матче группового этапа чемпионата мира против Португалии 20 июня. Нордин Абрамат получил травму в матче с Ираном 15 июня, как сообщает газета The Sun.

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Полузащитник вышел на матч с Португалией в защитном шлеме, но вскоре его снял. Согласно правилам международной федерации игрок может выйти на поле только через шесть дней после получения такой травмы. ФИФА раскритиковала марокканскую федерацию за то, что они подвергли здоровье игрока риску.

«Все врачи сборных, участвующих в чемпионате мира, принимали участие в семинаре, где им была предоставлена подробная информация и рекомендации в случае сотрясения у кого-либо из игроков. После инцидента с Амрабатом ФИФА написала врачу сборной Марокко, чтобы напомнить ему о важности следования рекомендациям», — заявил представитель ФИФА.

Сборная Марокко уже лишилась шансов на выход в плей-офф чемпионата мира, проиграв сборным Ирана (0:1) и Португалии (0:1). Последний матч команда проведет против сборной Испании 25 июня в Калининграде.

Ранее игрок сборной Марокко попрощался по-русски после вылета с ЧМ-2018.