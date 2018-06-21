Хиддинк: в Европе Головин наверняка сядет на лавку

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Бывший тренер сборной России Гус Хиддинк оценил перспективы полузащитника московского ЦСКА Александра Головина в зарубежном чемпионате, передает «Советский спорт» .

В эфире «Матч ТВ» тренер прокомментировал игровые возможности нападающего Артема Дзюбы и Головина, отметив, при каких условиях молодому армейскому полузащитнику нужно уезжать за границу.

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«Если российские игроки не будут играть против сильнейших, то они будут терять в мастерстве. Мне нравятся игроки сборной России: Дзюба, он высокий и с хорошей техникой, отлично выглядит Головин», — заявил Хиддинк.

Интерес к хавбеку ЦСКА проявляет туринский «Ювентус». Клуб уже сделал первое предложение по полузащитнику в размере €17 млн. Накануне появилась информация об интересе лондонского «Челси» к Головину.

Ранее Головин приступил к изучению английского языка.