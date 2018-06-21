Пешеходная зона на Ильинке будет расширена до конца ЧМ-2018

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Пешеходная зона на улице Ильинка в Москве будет расширена до конца чемпионата мира по футболу, сообщает ТАСС.

«Для удобства пешеходов на Ильинке будет организована безопасная зона для прогулок до конца чемпионата мира по футболу — за счет парковки будет увеличена пешеходная часть» — говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента транспорта.

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В парке будут проходить мастер-классы, автограф-сессии футболистов, футбольные матчи и розыгрыши призов.

Ранее таксист наехал на мексиканских болельщиков и попытался скрыться.