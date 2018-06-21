Наставник сборной Испании не удивится, если Иран обыграет Португалию на ЧМ-2018

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Главный тренер сборной Испании Фернандо Йерро не удивится, если Иран обыграет Португалию на групповом этапе чемпионата мира по футболу в России, передает Sport24.

«Я уверен, что для Португалии это будет очень сложный матч. Всем надо зарабатывать очки, в этом и величие чемпионата мира. Это будет турнир, на котором будет забито много мячей. Легких матчей здесь не будет», — заявил Йерро.

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Португалия встретится с Ираном 25 июня в Саранске. После двух игр в активе португальцев четыре очка, а у иранцев — три.

Ранее форвард сборной Испании сорвался на иранского журналиста.