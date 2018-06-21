Игрок сборной России испытывает сильную психологическую усталость
Защитник сборной России по футболу Марио Фернандес признался, что участие в чемпионате мира — 2018 сильно сказывается на психологическом состоянии игроков, передает Российский футбольный союз (РФС).
Футболист ответил на вопросы канала РФС ТВ, а в качестве переводчика выступил Денис Черышев, выступающий за «Вильярреал».
«Психологически устаешь сильно, ведь надо быть максимально сконцентрированным на протяжении всего матча, но эта усталость стоит тех эмоций, которые испытываешь после!» — заявил игрок.
Также Фернандес отметил, что счастлив выступать за национальную команду.
«Когда я приехал в расположение команды, все меня очень тепло встретили. Я счастлив сыграть на турнире и горд тем, что нам удалось выиграть эти два матча», — заключил он.
Сборная России победила в двух стартовых матчах группового этапа домашнего мундиаля и досрочно обеспечила себе выход в плей-офф.
Ранее Артем Дзюба установил рекорд ЧМ-2018 по выигранным единоборствам.
Фернандес & Черышев: "Вперед, Россия!"— Сборная России (@TeamRussia) 20 июня 2018 г.
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