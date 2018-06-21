Федерация футбола Мексики оштрафована за гомофобию фанатов

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Международная федерация футбола (ФИФА) приняла решение оштрафовать Федерацию футбола Мексики за поведение мексиканских болельщиков команды на матче чемпионата мира против сборной Германии, сообщает ТАСС.

После игры, которая завершилась минимальной победой мексиканцев над действующими чемпионами мира (1:0), ФИФА начала расследование в связи с тем, что болельщики «ацтеков» выкрикивали кричалки гомофобного содержания при вводе мяча в игру немецким вратарем Мануэлем Нойером.

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Футбольная федерация Мексики была оштрафована за $10 тыс.

Ранее сообщалось, что мексиканец пропал без вести после свидания с русской девушкой.