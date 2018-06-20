Погба опубликовал видео с приезда в Екатеринбург
Полузащитник сборной Франции Поль Погба опубликовал видео с приезда команды в Екатеринбург, сообщает «Советский спорт».
На видео, опубликованном в инстаграме футболиста, игроки национальной сборной прибывают в отель Екатеринбурга, где их встречают фанаты.
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Встреча между сборными Перу и Франции состоится 21 июня в Екатеринбурге.
Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) отобрала у французского полузащитника Поля Погба гол в матче группового этапа чемпионата мира между Австралией и Мексикой.