Погба опубликовал видео с приезда в Екатеринбург

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Полузащитник сборной Франции Поль Погба опубликовал видео с приезда команды в Екатеринбург, сообщает «Советский спорт».

На видео, опубликованном в инстаграме футболиста, игроки национальной сборной прибывают в отель Екатеринбурга, где их встречают фанаты.

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Встреча между сборными Перу и Франции состоится 21 июня в Екатеринбурге.

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) отобрала у французского полузащитника Поля Погба гол в матче группового этапа чемпионата мира между Австралией и Мексикой.