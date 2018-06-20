Кокорин призвал Роналду дать шанс Черышеву и Дзюбе в гонке бомбардиров
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин обратился к форварду сборной Португалии Криштиану Роналду с призывом уступить место в гонке бомбардиров чемпионата мира — 2018 россиянам Денису Черышеву и Артему Дзюбе. Об этом сообщает «Советский спорт».
«Совесть имей, дай нашим догнать», — написал Кокорин в сторис своего инстаграма.
Ранее нападающий сборной Исландии Альвред Финнбогасон пошутил над английскими футболистами, которые были атакованы мошкарой во время матча чемпионата мира — 2018 в Волгограде.