Губерниев пообещал «выпить море» в случае выхода сборной России в 1/4 финала ЧМ-2018
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, каким образом необходимо поддерживать сборную России на домашнем чемпионате мира — 2018.
«Сейчас очень бы хотелось в преддверии матча с Уругваем все-таки постараться воодушевиться поддержкой всей страны. А то, что наша сборная готова, мы это видим.
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Вы можете себе представить, что вдруг будет, если мы пройдем в четвертьфинал? Тогда мы все пойдем и выпьем море, на радостях», — приводит слова Губерниева «РИА Новости».
Ранее капитан сборной Туниса по футболу Вахиб Хазри рассказал о поддержке российских болельщиков во время матча с командой Англии на чемпионате мира — 2018.