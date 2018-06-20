Губерниев пообещал «выпить море» в случае выхода сборной России в 1/4 финала ЧМ-2018

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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, каким образом необходимо поддерживать сборную России на домашнем чемпионате мира — 2018.

«Сейчас очень бы хотелось в преддверии матча с Уругваем все-таки постараться воодушевиться поддержкой всей страны. А то, что наша сборная готова, мы это видим.

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Вы можете себе представить, что вдруг будет, если мы пройдем в четвертьфинал? Тогда мы все пойдем и выпьем море, на радостях», — приводит слова Губерниева «РИА Новости».

Ранее капитан сборной Туниса по футболу Вахиб Хазри рассказал о поддержке российских болельщиков во время матча с командой Англии на чемпионате мира — 2018.