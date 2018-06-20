Кержаков: я был уверен в победе России в первых двух матчах ЧМ-2018

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Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков в интервью «Газете.Ru» прокомментировал победу россиян над командой Египта в матче чемпионата мира — 2018.

«Эмоционально они были готовы к матчу с Египтом, а вопросов по поводу физической и тактической подготовки к игре и вовсе не возникало. Конечно, был небольшой временной промежуток в середине первого тайма, когда наши позволили египтянам взять мяч под контроль.

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Но в начале второй половины встречи вопрос о победителе противостояния был снят», — сказал экс-футболист.

Кержаков также заявил о том, что абсолютно не волновался за результат сборной России в этом матче.

«Никакого волнения не испытывал.

Еще до начала чемпионата мира я был полностью уверен, что сборная России победит в первых двух матчах. Сейчас я убедился в том, что нашим игрокам по силам даже большее», — отметил он.

Ранее бывший главный тренер «Локомотива» Жозе Коусейру поделился впечатлениями от игры сборной России на домашнем чемпионате мира по футболу — 2018.