Матвиенко рассказала о реакции иностранных болельщиков на ЧМ-2018 в России

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила положительную реакцию иностранных болельщиков на проведение чемпионата мира по футболу — 2018 в России. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Зарубежные болельщики знакомятся с русской культурой, нашей кухней, они в восторге. И говорят: «Не будем больше верить своим СМИ, потому что они врали, представляли какие-то страшилки о России», — сказала Матвиенко.

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Спикер также отметила, что 11 городов России получили серьезный стимул для дальнейшего развития после проведения матчей мирового первенства по футболу.

Ранее Матвиенко рассказала о своих эмоциях во время просмотра матча открытия чемпионата мира — 2018 в России.