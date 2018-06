Российский болельщик в прямом эфире схватил журналистку за грудь

Российский болельщики схватил за грудь журналистку канала Deutsche Welle Джульет Гонсалес Теран во время прямого эфира. Об этом сообщает «Советский спорт».

Во время того, как журналистка вела прямой эфир на Манежной площади в Москве, российский болельщик с криком «Россия — чемпион!» схватил женщину за грудь, обнял и поцеловал ее.

«Я разделяю футбольную радость, однако мы должны соблюдать границы между любовью и домогательством», — написала Гонсалес Теран в своем инстаграме после инцидента.

Свое недовольство также высказала редакция Deutsche Welle.

«Харассмент — это ненормально. Это нужно прекратить. В футболе и везде», — говорится в сообщении пресс-службы канала.

Ранее сообщалось, что болельщик, выбежавший на поле во время матча первого тура чемпионата мира — 2018 между командами России и Саудовской Аравии (5:0), оштрафован Хамовническим судом.

A DW reporter was sexually harassed while covering the #WorldCup. @JULIETHCGT was kissed, groped by a man while reporting from Moscow.



The incident can be seen here (00:13).



Sexual harassment is not okay. It needs to stop. In football, and elsewhere.pic.twitter.com/O0S1a1F4Es