Первый канал объяснил причины ухода Слуцкого с поста комментатора
Экс-наставник сборной России по футболу Леонид Слуцкий раскрыл настоящую причину увольнения с Первого канала. Слова специалиста передает НСН.
Слуцкий заявил, что уезжает работать в свой новый клуб «Витесс», опровергнув другие версии своего отстранения.
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«Всем известно, что я уезжаю работать», — подчеркнул бывший главный тренер национальной команды.
47-летний Слуцкий, ранее тренировавший московский ЦСКА и английский «Халл Сити», возглавил «Витесс» 9 марта.
Ранее информацию о «плановом» уходе Слуцкого с поста комментатора подтвердили на Первом канале.