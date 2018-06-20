Игроки сборной Англии искупались верхом на единорогах

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Сборная Англии по футболу проводит тренировки на базе в Санкт-Петербурге, где команда базируется во время чемпионата мира — 2018, сообщает «Советский спорт».

На одной из тренировок, которую подопечные Гарета Саутгейта провели в бассейне, футболисты плавали верхом на надувных единорогах. Фотографии разместило издание The Sun на своей официальной странице в твиттере.

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24 июня сборная Англии сыграет против команды Панамы в матче второго тура чемпионата мира — 2018. Встреча состоится в Нижнем Новгороде.

Ранее сообщалось, что матч сборной Англии на ЧМ-2018 обошел по популярности свадьбу принца Гарри.