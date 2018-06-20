Игроки сборной Англии искупались верхом на единорогах
Сборная Англии по футболу проводит тренировки на базе в Санкт-Петербурге, где команда базируется во время чемпионата мира — 2018, сообщает «Советский спорт».
На одной из тренировок, которую подопечные Гарета Саутгейта провели в бассейне, футболисты плавали верхом на надувных единорогах. Фотографии разместило издание The Sun на своей официальной странице в твиттере.
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24 июня сборная Англии сыграет против команды Панамы в матче второго тура чемпионата мира — 2018. Встреча состоится в Нижнем Новгороде.
Ранее сообщалось, что матч сборной Англии на ЧМ-2018 обошел по популярности свадьбу принца Гарри.
England stars enjoy well-earned down time following Tunisia win https://t.co/8i13Mx2BZa— The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) 20 июня 2018 г.