Дзюба поздравил болельщиков с исторической победой над Египтом

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Нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба поздравил болельщиков национальной команды с победой над Египтом в матче второго тура чемпионата мира — 2018, передает ТАСС.

«Всех с исторической победой», — написал форвард на своей странице в инстаграме.

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Благодаря победе над сборной Египта подопечные Станислава Черчесова практически обеспечили себе выход в плей-офф домашнего мундиаля.

25 июня сборная России сыграет против команды Уругвая в заключительном матче группового этапа. Встреча состоится в Самаре.

Ранее легенда сборной Германии высоко оценил уровень футбола на ЧМ-2018.