Дзюба поздравил болельщиков с исторической победой над Египтом
Нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба поздравил болельщиков национальной команды с победой над Египтом в матче второго тура чемпионата мира — 2018, передает ТАСС.
«Всех с исторической победой», — написал форвард на своей странице в инстаграме.
Реклама
Благодаря победе над сборной Египта подопечные Станислава Черчесова практически обеспечили себе выход в плей-офф домашнего мундиаля.
25 июня сборная России сыграет против команды Уругвая в заключительном матче группового этапа. Встреча состоится в Самаре.
Ранее легенда сборной Германии высоко оценил уровень футбола на ЧМ-2018.