Мацуев и Боярский сорвали голос на матче сборной России

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Российский пианист Денис Мацуев сорвал голос, празднуя победу сборной России над командой Египта в матче второго тура группового этапа чемпионата мира 2018 года, сообщает Sport24.

«Браво, Россия! В 1/8 финала впервые за 32 года!» — прокричал Мацуев на видео, выложенном в инстаграме музыканта.

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Вместе с пианистом победу праздновал артист Михаил Боярский.

В матче второго тура группового этапа чемпионата мира сборная России одержала победу над командой Египта со счетом 3:1. «Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию матча.

Сборная России лидирует в группе A, набрав шесть очков. Идущая на втором месте команда Уругвая (3) 20 июня сыграет с Саудовской Аравией.

Ранее нападающий сборной России по футболу Федор Смолов обратился к болельщикам после победы над командой Египта.