Мацуев и Боярский сорвали голос на матче сборной России
Российский пианист Денис Мацуев сорвал голос, празднуя победу сборной России над командой Египта в матче второго тура группового этапа чемпионата мира 2018 года, сообщает Sport24.
«Браво, Россия! В 1/8 финала впервые за 32 года!» — прокричал Мацуев на видео, выложенном в инстаграме музыканта.
Вместе с пианистом победу праздновал артист Михаил Боярский.
В матче второго тура группового этапа чемпионата мира сборная России одержала победу над командой Египта со счетом 3:1. «Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию матча.
Сборная России лидирует в группе A, набрав шесть очков. Идущая на втором месте команда Уругвая (3) 20 июня сыграет с Саудовской Аравией.
Ранее нападающий сборной России по футболу Федор Смолов обратился к болельщикам после победы над командой Египта.
19 июня 2018 г.