Актриса Хилькевич увидела победу сборной России над Египтом во сне

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Актриса Анна Хилькевич предсказала победу сборной России в матче второго тура группового этапа чемпионата мира 2018 года против Египта за три часа до начала встречи, сообщает «Советский спорт».

«Так. Я сегодня видела сон, будто Россия победила Египет, с большим отрывом. Реально. Инфа сотка. Поэтому сегодня делаю ставку на счет 3:1», — написала актриса в инстаграме.

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В матче второго тура группового этапа чемпионата мира сборная России одержала победу над командой Египта со счетом 3:1. «Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию матча.

Сборная России лидирует в группе A, набрав шесть очков. Идущая на втором месте команда Уругвая (3) 20 июня сыграет с Саудовской Аравией.

Ранее нападающий сборной России по футболу Федор Смолов обратился к болельщикам.