Сборная России прилетела в Москву после победы над командой Египта
Сборная России прилетела в Москву из Санкт-Петербурга после победы над командой Египта в матче второго тура группового этапа чемпионата мира 2018 года, сообщает ТАСС.
Сборная России одержала победу над командой Египта со счетом 3:1. «Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию матча.
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Сборная России лидирует в группе A, набрав шесть очков. Идущая на втором месте команда Уругвая (3) 20 июня сыграет с Саудовской Аравией.
Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что город будет ждать сборную России в матче 1/4 финала чемпионата мира 2018 года.
Наша @TeamRussia ������������#ВместеМыКоманда pic.twitter.com/gH200JyaXp— Сборная России (@TeamRussia) 19 июня 2018 г.