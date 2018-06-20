Врио губернатора Нижегородской области ждет сборную России в 1/4 финала ЧМ-2018

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Временно исполняющий обязанности губернатора Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что город будет ждать сборную России в матче 1/4 финала чемпионата мира 2018 года.

«Мы хотим пригласить сборную России не в 1/8 финала, мы ждем ее в Нижнем Новгороде в четвертьфинале», — цитирует Никитина Sport24.

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Для того, чтобы сыграть в четвертьфинале мирового первенства в Нижнем Новгороде 6 июля, сборная России должна занять первое место в группе A, а затем одержать победу над командой, которая станет второй в группе B. Потенциальными соперниками являются сборные Ирана, Испании, Португалии, Марокко.

В матче второго тура группового этапа чемпионата мира сборная России одержала победу над командой Египта со счетом 3:1. «Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию матча.

Сборная России лидирует в группе A, набрав шесть очков. Идущая на втором месте команда Уругвая (3) 20 июня сыграет с Саудовской Аравией.

Ранее полузащитник сборной России Юрий Газинский заявил, что игроки не планировали играть грубо против нападающего команды Египта Мохамеда Салаха.