Сборная России вылетела в Москву после победы над Египтом

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Сборная России вылетела в Москву из Санкт-Петербурга после победы в матче второго тура группового этапа чемпионата мира 2018 года против команды Египта, сообщает ТАСС.

Отмечается, что национальная команда готовится к матчам мирового первенства в подмосковном Новогорске.

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В матче второго тура группового этапа чемпионата мира сборная России одержала победу над командой Египта со счетом 3:1. «Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию матча.

Сборная России лидирует в группе A, набрав шесть очков. Идущая на втором месте команда Уругвая (3) 20 июня сыграет с Саудовской Аравией.

Ранее нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба поделился ожиданиями от предстоящих матчей чемпионата мира 2018 года.