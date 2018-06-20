Дзюба обратился к болельщикам сборной России

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Нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба поблагодарил болельщиков за поддержку в матче второго тура группового этапа чемпионата мира 2018 года против команды Египта.

«Мы безумно счастливы, это исторический момент, о чем мы говорили с ребятами перед игрой. Мы сделали этот исторический шаг, спасибо огромное стране. Мы видели, как по всей стране люди переживали за нас, это добавляло нам мотивации», — цитирует Дзюбу ТАСС.

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Сборная России одержала победу над командой Египта со счетом 3:1. «Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию матча.

Сборная России лидирует в группе A, набрав шесть очков. Идущая на втором месте команда Уругвая (3) завтра сыграет с Саудовской Аравией.

Ранее сообщалось, что болельщики сборной России вышли на улицы Санкт-Петербурга праздновать победу сборной России.