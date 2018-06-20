Кадыров поздравил президента с победой сборной России на ЧМ-2018

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Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров поздравил президента России Владимира Путина с победой футболистов в матче группового этапа чемпионата мира по футболу против Египта, сообщает «Советский спорт».

«Хочу поздравить самого главного болельщика — президента страны, который создал нам условия, поднял Россию, поставил нас на новый уровень и сделал все для того, чтобы Россия показала себя в спорте, промышленности, везде-везде», — заявил Кадыров в эфире телеканала «Россия 1».

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Также он рассказал, как в Чечне встретят сборную Египта, которая базируется в Грозном во время мундиаля.

«Как встретим египтян? У нас принято так, что, если проиграют, то это не значит, что не надо встречать «на ура». Все равно встретим их хорошо, потому что нам нужна была эта победа. Спасибо Египту за то, что так поддержали нашу сборную», — добавил Кадыров.

Национальная команда России одержала победу над Египтом со счетом 3:1.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию встречи.

Ранее экс-капитан сборной России поделился эмоциями после матча ЧМ-2018 против Египта.