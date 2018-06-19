Футболисты сборной Японии будут беречь силы для победного танца на ЧМ-2018

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Главный тренер сборной Японии Акиро Нисино заявил, что футболисты будут беречь силы для победного танца на чемпионате мира по футболу в России, передает News.ru.

«Если бы мы победили на мундиале сейчас, тогда мы бы станцевали на центральной улице города. А пока это только одна победа, так что побережем силы», — сказал специалист.

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Национальная команда Японии обыграла Колумбию со счетом 2:1.

Ранее сообщалось, что наставник сборной Колумбии удивлен гостеприимству Саранска во время ЧМ-2018.