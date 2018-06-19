Футболисты сборной Франции довольны прибыванием в Истре

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Полузащитник сборной Франции Набиль Фекир заявил, что футболистам не скучно на базе в Истре во время чемпионата мира 2018 года, сообщает ТАСС.

«Нет, мы здесь совсем не скучаем. На базе есть много всего, много всяких активностей, есть, чем заняться. Тем более у нас очень дружная команда, мы собираемся и смотрим вместе матчи турнира. Все довольны», — поделился Фекир.

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Сборная Франции лидирует в турнирной таблице группы C (3 очка), опережая команду Дании по дополнительным показателям.

«Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию главных событий шестого дня чемпионата мира.

Ранее сообщалось, что сборная Франции по футболу обыграла молодежный состав московского «Спартака» в рамках тренировочного матча.