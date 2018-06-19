Экс-глава ФИФА Блаттер посетит матч ЧМ-2018 в России

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Бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер посетит встречу второго тура группового этапа чемпионата мира 2018 года между сборными Португалии и Марокко, сообщает ТАСС.

По информации Reuters, экс-глава ФИФА проведет в России несколько дней.

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Встреча чемпионата мира 2018 года между сборными Португалии и Марокко пройдет в Москве на стадионе «Лужники» 20 июня. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Также «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию главных событий шестого дня чемпионата мира.

Ранее сообщалось, что сборная Португалии по футболу в полном составе готовится к предстоящим матчам чемпионата мира 2018 года в России.