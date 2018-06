Британский журналист рассказал о помощи жителей Волгограда после матча ЧМ-2018

Журналист телеканала Sky Sports Энда Брэйди рассказал о безвозмездной помощи со стороны жителя Волгограда после матча первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года между сборными Англии и Туниса, сообщает «Советский спорт».

«Час ночи в Волгограде, нет такси, а всю нашу технику нужно вернуть в отель. Местный парень остановился, предложил подвезти нас и ничего не взял за это. Фантастические люди», — написал Брэйди в твиттере.

Сборная Англии одержала победу над командой Туниса со счетом 2:1. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ранее сообщалось, что капитан национальной команды Англии Гарри Кейн признан лучшим игроком встречи первого тура группового этапа чемпионата мира 2018 года против команды Туниса.

0100 in Volgograd after the #ThreeLions match, no taxis, all our kit to get back to hotel. Local guy pulled over, offered us all a lift and wouldn't accept a single rouble when we got there. Fantastic people. #worldcup