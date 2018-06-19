Колодин: будет играть Салах или нет — это проблемы египтян и их тренерского штаба

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Бывший защитник сборной России Денис Колодин поделился мнением о предстоящей встрече российской команды со сборной Египта на чемпионате мира — 2018.

«Главное, какую игру покажет наша команда, а остальное — неважно. Будет играть Салах или нет — это проблемы египтян и их тренерского штаба.

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Вряд ли Салах помог бы Саудовской Аравии в матче против россиян, будь он игроком их сборной. Разве что, мы могли бы победить не 5:0, а 4:0. Нужно смотреть на себя», — цитирует Колодина газета «Известия».

Ранее защитник «Спартака» и сборной России по футболу Илья Кутепов рассказал о подготовке к матчу с командой Египта на чемпионате мира — 2018.