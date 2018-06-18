Причиной возгорания двигателя самолета сборной Саудовской Аравии стала птица

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Причиной возгорания двигателя самолета, на котором сборная Саудовской Аравии направлялась на матч группового этапа чемпионата мира по футболу против Уругвая, стала птица, сообщает «Чемпионат.com».

«При заходе на посадку рейса FV1007 из Санкт-Петербурга в Ростов-на-Дону на самолете А319 произошло нарушение штатной работы одного из двигателей, по предварительным данным — из-за попадания в него птицы. Самолет сел на двух работающих двигателях. На данный момент воздушное судно отстранено от выполнения полётов до выяснения причин случившегося. Безопасности пассажиров ничто не угрожало», — заявили в пресс-службе авиакомпании.

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В конечном итоге национальная команда Саудовской Аравии успешно приземлилась в аэропорту Ростова-на-Дону.

Ранее сообщалось, что cамолет с футболистами сборной Саудовской Аравии загорелся в воздухе‍.