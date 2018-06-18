Бельгия разгромила Панаму в матче группового этапа ЧМ-2018
Сборная Бельгии разгромила Панаму в матче группового этапа чемпионата мира по футболу в России, сообщает «Советский спорт».
В начале второго тайма бельгийский полузащитник Дрис Мертенс красивейшим ударом с лета отправил мяч в сетку ворот панамского голкипера. Также дублем отметился форвард английского «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку.
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Таким образом, Бельгия вышла на первое место в группе G.
«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию встречи.
Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) открыла дело в отношении мексиканцев о «гомофобных кричалках» во время ЧМ-2018.
Чемпионат мира — 2018. Группа G. 1-й тур
Бельгия — Панама — 3:0
Голы: 1:0 — Мертенс, 47; 2:0 — Лукаку, 69; 3:0 — Лукаку, 75.