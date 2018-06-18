Суд арестовал таксиста, сбившего мексиканских фанатов на ЧМ-2018
Таганский суд арестовал таксиста, сбившего мексиканских фанатов в центре Москвы во время чемпионата мира по футболу, сообщает «РИА Новости».
«Ходатайство следствия удовлетворить, избрать в отношении Чынгыза Анарбек уулу меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца до 16 августа», — огласила решение судья Наталия Ларина.
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Уроженец киргизского Джалал-Абада полностью признал свою вину. Он раскаивается, что все так вышло.
По его словам, он работал без сна много дней и в момент ДТП перепутал газ и тормоз. Он попросил прощения у пострадавших за случившееся.