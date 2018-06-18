Экс-футболист «Спартака»: Россия одолеет Египет на ЧМ-2018

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Экс-футболист московского «Спартака» выразил мнение, что сборная России одолеет Египет в матче группового этапа чемпионата мира по футболу, передает НСН.

«Когда на матче присутствует первое лицо государства, каждый футболист хочет показать свое мастерство. Мой прогноз свидетельствует об оптимизме. Россия выиграет 2:0», — заявил Рейнгольд.

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Национальная команда России сыграет с Египтом 19 июня в Санкт-Петербурге.

Ранее Андреас Гранквист стал лучшим игроком матча ЧМ-2018 Швеция — Южная Корея.