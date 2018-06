Прическу Неймара сравнили с птичьим гнездом

Пользователей социальных сетей позабавил новый имидж нападающего сборной Бразилии Неймара, сообщает «Советский спорт».

Новую прическу, с которой форвард вышел на стартовой матч чемпионата мира — 2018, сравнили со сплетенным из лапши птичьим гнездом.

В интернете опубликовано множество шаржей и карикатур на тему имиджа Неймара.

Пентакампеоны не смогли победить Швейцарию (1:1) в игре первого тура чемпионата мира — 2018.

Ранее Неймар оценил свою физическую форму на ЧМ-2018 после травмы‍.

Hairdresser: So what will it be today? Neymar: A bird has made a nest in my hair out of Maggi 2 minute noodles. Hairdresser: Say no more pic.twitter.com/gOEEQronOk