Стадионы чемпионата мира — 2018 показали из космоса

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Государственная корпорация по космической деятельности показала, как выглядят стадионы чемпионата мира — 2018 из космоса, сообщает «Советский спорт».

Подборка космических фотографий обнародована в официальном твиттере организации.

«Роскосмос и представляет подборку фотографий из космоса всех двенадцати стадионов, на которых будут проводиться игры мирового чемпионата. Девять из них были построены с нуля, а три — прошли серьезную реконструкцию», — говорится в официальном сообщении пресс-службы корпорации.

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Снимки сделаны космическим аппаратом «Ресурс-П» с помощью аппаратуры «Геотон».

Чемпионат мира — 2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

Ранее сообщалось, что сборная России тренируется в полном составе перед матчем с Египтом.