Лопырева попросила Путина помочь сборной России своим присутствием
Российская фотомодель и посол чемпионата мира — 2018 Виктория Лопырева обратилась к президенту России Владимиру Путину в преддверии матча второго тура мундиаля между командами России и Египта, передает «Советский спорт».
«Поздравила президента Швейцарии с хорошим результатом его сборной. Действительно, как проиграть, если на трибуне президент страны? Владимир Владимирович, приходите на Россия — Египет, пожалуйста», — написала телеведущая в своем твиттере.
Матч Россия — Египет пройдет 19 июня на стадионе «Санкт-Петербург». На данный момент подопечные Станислава Черчесова лидируют в своей группе.
Ранее сообщалось, что Лопыревой неудобно перед сборной Саудовской Аравии.
Поздравила Президента Швейцарии с хорошим результатом его Сборной. Действительно, как проиграть, если на трибуне Президент страны? ����p.s. Владимир Владимирович, приходите на Россия - Египет, пожалуйста ⚽️V ���� pic.twitter.com/Z4qSEIcikf— Victoria Lopyreva (@LopyrevaVika) 17 июня 2018 г.