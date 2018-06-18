Лопырева попросила Путина помочь сборной России своим присутствием

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Российская фотомодель и посол чемпионата мира — 2018 Виктория Лопырева обратилась к президенту России Владимиру Путину в преддверии матча второго тура мундиаля между командами России и Египта, передает «Советский спорт».

«Поздравила президента Швейцарии с хорошим результатом его сборной. Действительно, как проиграть, если на трибуне президент страны? Владимир Владимирович, приходите на Россия — Египет, пожалуйста», — написала телеведущая в своем твиттере.

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Матч Россия — Египет пройдет 19 июня на стадионе «Санкт-Петербург». На данный момент подопечные Станислава Черчесова лидируют в своей группе.

Ранее сообщалось, что Лопыревой неудобно перед сборной Саудовской Аравии.