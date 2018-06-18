Президент Панамы выразил восхищение Россией
Президент Панамы Хуан Карлос Варела поделился своими впечатлениями о России, где проходит чемпионат мира — 2018, передает «Комсомольская правда».
Глава государства посетил матч открытия мундиаля между командами России и Саудовской Аравии (5:0).
«Выражаю абсолютное восхищение Россией, ее президентом и правительством. Восхищаюсь той силой, дисциплиной и собранностью, которую демонстрирует русский народ. Слушал оперное пение на открытии чемпионата мира по футболу — восхищаюсь вашей культурой.
Русские — народ, у которого есть силы бороться. Это большой вызов для нас — установить отношения с таким народом», — сказал Варела.
Соперниками сборной Панамы по группе G стали команды Англии, Туниса и Бельгии. Встреча Англии и Туниса пройдет сегодня на стадионе Волгограда.