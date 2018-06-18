Наставник сборной Бразилии поблагодарил Ростов-на-Дону за гостеприимство
Главный тренер сборной Бразилии по футболу Тите поделился впечатлениями о пребывании в России во время чемпионата мира — 2018, передает «Чемпионат.com».
В стартовом матче на мундиале пентакампеоны сыграли вничью с командой Швейцарии (1:1). Встреча проходила в Ростове-на-Дону.
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«Большое спасибо за радушный прием. Поле здесь — как мягкий ковер, на котором очень приятно играть. Мы были очень радушно приняты гражданами, болельщиками.
У нас не хватает времени гулять по городу, думаем о тактике, стратегии. Нас приятно встретили, но, к сожалению, многого в городе не видел», — сказал тренер.
Ранее Роджер Федерер поделился мнением о матче между сборными Швейцарии и Бразилии.