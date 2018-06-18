Климкин предложил использовать ЧМ-2018 в России в интересах Украины
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин предположил, что Россия может пойти на обмен заключенными в качестве широкого жеста во время чемпионата мира по футболу 2018 года.
«Жест возможен, но жест не доброй воли, а с целью улучшить имидж России во время чемпионата мира. Турнир мы должны использовать, но и дальше должны работать», — приводит слова Климкина ФАН.
Ранее Климкин заявил о намерении испортить чемпионат мира по футболу, который проходит в России.