Климкин предложил использовать ЧМ-2018 в России в интересах Украины

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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин предположил, что Россия может пойти на обмен заключенными в качестве широкого жеста во время чемпионата мира по футболу 2018 года.

«Жест возможен, но жест не доброй воли, а с целью улучшить имидж России во время чемпионата мира. Турнир мы должны использовать, но и дальше должны работать», — приводит слова Климкина ФАН.

Ранее Климкин заявил о намерении испортить чемпионат мира по футболу, который проходит в России.