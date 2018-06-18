Более 150 нигерийцев не смогли покинуть Калининград

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Более 150 болельщиков сборной Нигерии не смогли уехать из Калининграда из-за отсутствия шенгенских виз, сообщает Калининград.Ru.

По информации издания, нигерийцы планировали отправиться в Москву 17 июня, однако их не пустили на бесплатный поезд без шенгенской визы.

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Отмечается, что болельщики обратились в Международную федерацию футбола (ФИФА). Сотрудники организации и региональные власти пообещали оказать помощь в сложившейся ситуации.

Калининградская область окружена странами ЕС, поэтому болельщики должны иметь визу для проезда по территории других государств.

Ранее полиция опровергла информацию СМИ о том, что в Москве жители дома вытолкнули болельщика сборной Нигерии из окна.