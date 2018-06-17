Нападающий сборной Бразилии Жезус встретился с Роналдо в Ростове-на-Дону

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Нападающий сборной Бразилии и английского «Манчестер Сити» Габриэл Жезус встретился с экс-футболистом Роналдо в Ростове-на-Дону, сообщает «Советский спорт».

Роналдо прибыл в Ростов-на-Дону чтобы поддержать пентакампеонов в матче группового этапа чемпионата мира в России против Швейцарии. Фотография уже набрала более 600 тыс. «лайков»

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Национальная команда Бразилии не сумела обыграть швейцарцев. Матч завершился со счетом 1:1.

Ранее Филиппе Коутиньо был признан лучшим игроком матча Бразилия — Швейцария на ЧМ-2018.