Нападающий сборной Бразилии Жезус встретился с Роналдо в Ростове-на-Дону
Нападающий сборной Бразилии и английского «Манчестер Сити» Габриэл Жезус встретился с экс-футболистом Роналдо в Ростове-на-Дону, сообщает «Советский спорт».
Роналдо прибыл в Ростов-на-Дону чтобы поддержать пентакампеонов в матче группового этапа чемпионата мира в России против Швейцарии. Фотография уже набрала более 600 тыс. «лайков»
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Национальная команда Бразилии не сумела обыграть швейцарцев. Матч завершился со счетом 1:1.
Ранее Филиппе Коутиньо был признан лучшим игроком матча Бразилия — Швейцария на ЧМ-2018.