Защитник сборной Сербии Тошич поделился эмоциями после победы на ЧМ-2018

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Защитник сборной Сербии Душко Тошич в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» поделился эмоциями после победы над командой Коста-Рики в матче группового этапа чемпионата мира по футболу в России.

«Мы замечательно начали чемпионат мира, однако впадать в эйфорию не стоит. Еще ничего не сделано, жизненно важным станет для нас матч против Швейцарии. Он покажет, чего мы в действительности стоим. Считаю Швейцарию очень хорошей командой. Нам будет сложно, но ничего невозможного нет», — заявил Тошич.

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Также он отметил, что сербы приехали побеждать в каждом матче.

«Не соглашусь, что в нашем исполнении были два разных тайма. Моментов правда было много, но мы спешили в завершающей стадии. Мы в каждом матче стремимся только к победе, такой у нас менталитет», — добавил футболист.

Национальная команда Сербии сыграет против Швейцарии 22 июня.

Ранее болельщику продали билет на несуществующее место на ЧМ-2018.