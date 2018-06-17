В Волгограде проданы все билеты на матчи группового этапа ЧМ-2018

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В Волгограде проданы все билеты на матчи группового этапа чемпионата мира по футболу в России, сообщает ТАСС.

«Все билеты проданы» — заявил мэр Волгограда Андрей Косолапов.

В Волгограде состоятся четыре матча турнира. 18 июня сыграют сборные Туниса и Англии, 22 июня- - Нигерии и Исландии, 25 июня — Саудовской Аравии и Египта, 28 июня — Японии и Польши.

Ранее сообщалось, что на матч ЧМ-2018 Россия — Египет назначен парагвайский судья.