Наставник Южной Кореи: мы тренируемся в разных номерах, чтобы запутать соперника
Главный тренер сборной Южной Кореи Син Тхэ Ен заявил, что футболисты тренируются в разных номерах специально, чтобы запутать шведских скаутов, передает ТАСС.
Один из журналистов поинтересовался, почему на футболках некоторых игроков сразу по четыре разных номера. «Да, мы играли на тренировках с несколькими номерами на футболках. Мы хотели запутать шведов, поэтому сделали это», — сказал специалист.
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Национальная команда Южной Кореи на групповом этапе сыграет против Швеции, Германии и Мексики.